Vo veku 91 rokov zomrel zakladateľ koncernu IKEA Ingvar Kampard

Štokholm 28. januára (TASR) - Zakladateľ nábytkárskeho reťazca IKEA Ingvar Kamprad zomrel vo veku 91 rokov, oznámil v nedeľu švédsky koncern prostredníctvom Twitteru.



Kamprad, ktorý sa narodil 30. marca 1926 v južnom Švédsku, založil dnešný nábytkársky gigant v roku 1943, keď mal 17 rokov. I a K v názve firmy zastupujú jeho iniciály a E a A usadlosti Elmtaryd a Agunnaryd, na ktorých vyrástol. Spoločnosť najprv predávala rôzny tovar od peňaženiek, rámov na obrazy, obrusov, hodín až po pančuchy, nábytok sa dostal do ponuky až v roku 1947. A k otvoreniu prvej predajne nábytku to trvalo ďalších 10 rokov.



IKEA sa po celom svete preslávila skladacím lacným nábytkom, ktorý sa ľahko prepravuje, s nezameniteľným severským dizajnom. Firma uviedla na trh skladací nábytok v roku 1956.



"Jeden z najväčších podnikateľov 20. storočia Ingvar Kamprad pokojne zomrel 27. januára doma v Smalande," uviedla IKEA. "Ingvar bude veľmi chýbať svojej rodine a spolupracovníkom IKEA po celom svete a zostane v ich pamäti."



Kamprad v roku 1982 premenil firmu na nadáciu so sídlom v Holandsku, aby ušetril dane. Koncern sa medzičasom rozčlenil na viacero firiem, ktoré sú registrované v Lichtenštajnsku, Luxembursku, Švédsku a Holandsku. IKEA vo fiškálnom roku 2015/16 (do 31. augusta 2016) zaznamenala globálne tržby vo výške 34,2 miliardy eur a zisk vzrástol na 4,2 miliardy eur z 3,5 miliardy eur.



IKEA aktuálne prevádzkuje 348 obchodov a 45 nákupných centier a zamestnáva takmer 170.000 ľudí po celom svete.