Výbuch v Petrohrade bol teroristickým útokom, vyhlásil Putin.

Moskva 28. decembra (TASR) - Stredajší výbuch v supermarkete v Petrohrade bol teroristickým útokom. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.



"Viete, že včera v Petrohrade došlo k teroristickému činu," povedal Putin na stretnutí s vojakmi, ktorí sa zúčastnili na vojenskej operácii v Sýrii. Citovala ho agentúra RIA Novosti.



Podľa agentúry TASS Putin k tomu dodal, že Federálna bezpečnostná služba (FSB) nedávno zmarila ďalší pokus o teroristický útok.



Ruský prezident hovoril aj o tisícoch militantov v Sýrii. Položil si otázku, čo by sa stalo, keby vrátili späť do Ruska - "vyškolení, ozbrojení, dobre pripravení".



Putin uviedol, že v stredu nariadil riaditeľovi FSB Alexandrovi Bortnikovovi, aby pri zadržaní "týchto banditov" konali bezpečnostné sily v rámci zákona.



"Ale pri ohrození života a zdravia našich príslušníkov, našich dôstojníkov, treba konať rozhodne, nebrať zajatcov, likvidovať banditov priamo na mieste," zdôraznil šéf Kremľa.



Vicegubernátorka Petrohradu Anna Miťaninová krátko predtým oznámila, že pri stredajšom výbuchu v supermarkete v Petrohrade utrpelo zranenia celkovo 13 ľudí. Osem z nich zostáva v nemocniciach.



Predchádzajúce správy hovorili o desiatich zranených, poznamenala agentúra TASS.



Miťaninová na Twitteri napísala, že "päť ľudí prevoz do nemocnice odmietlo; päť z tých, ktorí zostávajú v nemocniciach, je v mierne vážnom stave; a traja sú v uspokojivom stave".



Deti medzi zranenými nie sú, informovala mestský zdravotnícky výbor.



Podľa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (SK Rossiji) vybuchlo zariadenie obsahujúce 200 gramov trhaviny v skrinke, kde si zákazníci odkladajú tašky. Nálož bola plná kovových dielov s cieľom napáchať čo najväčšie škody.



Úrady začali kriminálne vyšetrovanie pokusu o vraždu, ale vyšetrovatelia preverujú všetky možné verzie. Zatiaľ sa k explózii, ku ktorej došlo v supermarkete v nákupnom centre Gigant-Hall v Kalininského obvode, nikto neprihlásil. Z nákupného centra evakuovali približne 70 ľudí.



Národný protiteroristický výbor, ktorý dohliada na protiteroristické aktivity v Rusku, uviedol, že koordinuje pátranie po podozrivých.



Ruský prezident Vladimir Putin v tomto mesiaci telefonoval prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a poďakoval sa mu za informácie od americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktoré pomohli odvrátiť sériu bombových útokov v Petrohrade.



V apríli zahynulo pri samovražednom bombovom útoku v petrohradskom metre 16 ľudí a ďalších viac ako 50 utrpelo zranenia.