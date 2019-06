Prezident Mursí zomrel počas pojednávania

Mursí si vo väzení odpykával 20 rokov väzenia, na ktoré bol odsúdený v súvislosti s násilným potlačením demonštrácií.

Káhira 17. júna (TASR) - Vo veku 67 rokov zomrel v pondelok bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa egyptskej štátnej televízie Mursí skolaboval počas pojednávania súdu, pred ktorým sa zodpovedal z obvinení zo špionáže. Previezli ho do nemocnice v Káhire, kde zomrel.



"Hovoril pred súdom 20 minút, potom sa veľmi rozrušil a odpadol. Rýchlo ho previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel," povedal pre AFP zdroj z egyptskej justície.



V roku 2012 vyhral Muhammad Mursí za podpory organizácie Moslimské bratstvo prvé demokratické prezidentské voľby v Egypte po páde autoritárskeho režimu Husního Mubaraka. Po vlne protivládnych demonštrácií v lete roku 2013 však Mursího zosadili počas vojenského prevratu, na ktorého čele stál súčasný prezident Abdal Fattáh Sísí.



Mursí si vo väzení odpykával 20 rokov väzenia, na ktoré bol odsúdený v súvislosti s násilným potlačením demonštrácií z roku 2012, keď časť obyvateľov Egypta protestovala proti islamizácii verejného života a politiky v krajine. Okrem toho dostal ďalších 25 rokov za to, že sa ako prezident dopustil vyzradenia štátneho tajomstva.