Brit sa vyhrážal poslancom pre brexit: Dostal desať mesiacov väzenia

Londýn 19. apríla (TASR) - Brit Jarod Kirkman (51) bol vo štvrtok odsúdený na desať mesiacov väzenia za to, že sa prostredníctvom emailov vyhrážal siedmim poslancom, ktorí sa pôvodne stavali proti brexitu. Jedného z nich tiež slovne napadol pre jeho rasovú príslušnosť, informuje agentúra AFP.



Kirkman sa ešte minulý týždeň pred súdom priznal k tomu, že používal falošné emailové adresy na to, aby rôznym poslancom zasielal "zákernú komunikáciu".



Všetci dotknutí poslanci podporovali počas referenda o brexite zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ, hoci niektorí z nich neskôr svoj názor zmenili.



Brit bol v tejto súvislosti taktiež uznaný za vinného z rasovo motivovaných slovných útokov na labouristického poslanca čiernej pleti Davida Lammyho.



Jaswant Narwal z anglickej štátnej prokuratúry na margo rozsudku zdôraznil, že by mal slúžiť ako "varovanie pre každého, kto uvažuje nad zasielaním výhražných správ".



"Jarod Kirkman posielal výhražné správy z falošných účtov a myslel si, že ho anonymita ochráni. Nenávisťou naplnené výhražné správy, ktoré zasielal siedmim poslancom, však zďaleka prekročili akúkoľvek prípustnú formu komunikácie s ľuďmi, snažiacimi sa plniť si svoje povinnosti voči spoločnosti," dodal Narwal.