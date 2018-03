Mayová rok pred oficiálnym brexitom: Británia bude jednotná a silná

Po 29. marci 2019 Británia vstúpi do prechodného obdobia, počas ktorého zostanú v krajine v platnosti všetky pravidlá Únie.

Londýn 29. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová prisľúbila, že po tzv. brexite bude "ochraňovať integritu Spojeného kráľovstva ako celku". K jej vyhláseniu došlo krátko pred plánovanými štvrtkovými návštevami Severného Írska, Walesu a Škótska, ktoré uskutoční pred presne rok pred oficiálnym odchodom Británie z EÚ naplánovaným na 29. marca 2019.



Mayová podľa spravodajskej televízie BBC prisľúbila, že zachová Spojené kráľovstvo po brexite "jednotné a silné" a že krajina znovu získa kontrolu nad svojimi zákonmi, hranicami a peniazmi a bude prosperovať ako silná a jednotná pre všetkých, bez ohľadu na to, či hlasovali za odchod alebo zotrvanie v Únii. Tento odkaz chce odovzdať najmä tým, ktorí zostávajú voči brexitu stále skeptickí, pripomína BBC.



Prechodné obdobie, o ktoré požiadala britská strana, má za cieľ poskytnúť spoločnostiam a občanom zo Spojeného kráľovstva a krajín EÚ právnu istotu a dostatok času na zavedenie opatrení, ktorými sa prispôsobia nastávajúcej situácii. Skončiť by sa malo 31. decembra 2020.