Českému dievčatku transplantovali v Londýne chýbajúcu detskú žľazu

Operácia sa uskutočnila ešte vlani v júni, tri mesiace po diagnostikovaní zriedkavej poruchy u novorodenca, a to v nemocničnom zariadení Great Ormond Street Hospital for Sick Children.

Londýn/Praha 26. apríla (TASR) - O unikátnej transplantácii detskej žľazy českému dievčatku v Londýne informovali tamojšie médiá s odvolaním sa na Fakultnú nemocnicu v Prahe-Motole.



Napriek tomu, že vo sfére transplantácií patrí ČR medzi popredné krajiny sveta, podobnú operáciu tu zatiaľ nerealizovali. Spomínané novonarodené dieťa je vlastne prvým občanom ČR, ktorý sa podrobil podobnému zákroku.



Operácia sa uskutočnila ešte vlani v júni, tri mesiace po diagnostikovaní zriedkavej poruchy u novorodenca, a to v nemocničnom zariadení Great Ormond Street Hospital for Sick Children.



U dieťaťa sa totiž krátko po pôrode prejavili vrodené poruchy na hrubom čreve, srdci, ale aj zvýšená funkcia štítnej žľazy a imunologická porucha zavinená neprítomnosťou istého typu bielych krviniek. Práve pre ne má obnovenie imunitného systému po transplantácii týmusu osobitný význam. Dieťa sa narodilo bez tohto orgánu.



Zdravotný stav pacientky je po návrate do ČR monitorovaný, podávajú jej lieky posilňujúce imunitu a doterajšie výsledky naznačujú, že transplantácia bola úspešná.