Británia chce dôraznejšie bojovať proti škodlivému obsahu na internete

Opatrenia by sa nemali vzťahovať len na veľké sociálne siete, ako je Facebook, ale aj na diskusné fóra a tzv. file hosting.

Londýn 8. apríla (TASR) – Britská vláda mieni dôraznejšie postupovať voči "škodlivému obsahu" na internete, za ktorý by niesli zodpovednosť aj prevádzkovatelia internetových platforiem.



Premiérka Theresa Mayová vo vyhlásení zverejnenom v pondelok uviedla, že internetové spoločnosti "neurobili dosť" pre to, aby ochránili používateľov napríklad pred výzvami na násilie a šikanovanie.



Podľa Mayovej je potrebné zlepšiť najmä ochranu detí a mladistvých. Preto by sa mala pre internetové spoločnosti zaviesť povinnosť zaistiť "bezpečnosť" svojich používateľov, napísala agentúra AFP.



Opatrenia by sa nemali vzťahovať len na veľké sociálne siete, ako je Facebook, ale aj na diskusné fóra a tzv. file hosting. Do úvahy prichádzajú vysoké pokuty, zablokovanie stránok a sankcie voči vedeniu príslušnej firmy. Navrhuje sa tiež vytvorenie nového nezávislého regulačného orgánu.



Facebook bol nedávno kritizovaný za to, že nezastavil priamy prenos útoku na dve mešity v meste Christchurch na Novom Zélande, ktorý si vyžiadal 50 mŕtvych. Minulý týždeň schválil austrálsky parlament prísnejšie pravidlá pre internetové platformy, ktorým hrozia sankcie, ak napríklad neodstránia príspevky s extrémistickým obsahom.



V Británii spôsobila rozruch smrť 14-ročnej Molly Russellovej, ktorej rodičia tvrdili, že si na internete čítala články o depresii a samovražde.



Združenie technologického priemyslu TechUK v reakcii na zámer vlády podľa agentúry Reuters uviedlo, že jej návrh je významným krokom vpred, ktorý však musí byť upravený počas 12-týždňových konzultácií, keďže niektoré aspekty prístupu vlády sú príliš vágne.



Facebook vydal stanovisko, že sa teší na spoluprácu s britskou vládou, pričom zopakoval líniu svojho zakladateľa Marka Zuckerberga, že na dosiahnutie štandardného prístupu v rámci platforiem sú potrebné predpisy.