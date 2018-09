Británia chce vyslať do Arktídy 800 vojakov, obáva sa ruskej agresie

Britská vláda pripravuje obrannú arktickú stratégiu, v rámci ktorej v roku 2019 do Nórska pošle 800 vojakov a na severe tejto škandinávskej krajiny vytvorí novú vojenskú základňu.

Londýn 30. septembra (TASR) - Británia plánuje na budúci rok posilniť svoju vojenskú prítomnosť v arktickej oblasti. Príčinou týchto krokov sú obavy z narastajúcej ruskej agresie v tomto regióne. Pre nedeľňajšie noviny Sunday Telegraph to uviedol britský minister obrany Gavin Williamson.



Povedal, že britská vláda pripravuje "obrannú arktickú stratégiu", v rámci ktorej v roku 2019 do Nórska pošle 800 vojakov a na severe tejto škandinávskej krajiny vytvorí novú vojenskú základňu.



Podľa spomínaného denníka Británia k týmto krokom pristúpila čiastočne preto, lebo predpokladá, že Rusko bude pokračovať v rozširovaní svojej vojenskej prítomnosti v Arktíde.



Williamson ďalej uviedol: "Vidíme, že ruská podmorská aktivita dosiahla úroveň z obdobia studenej vojny a je pravda, že začíname na to reagovať."



"V čase, keď sa topia ľadovce, sa "otvárajú nové námorné cesty, a tým sa význam arktického regiónu zvyšuje," povedal podľa agentúry Bloomberg Willianmson. Zároveň dodal, že v arktických vodách sa nachádza viac ruských než britských ponoriek a Rusko "tento región militarizuje". "Musíme byť pripravený riešiť všetky hrozby, ktoré sa objavia," dodal.