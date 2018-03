Británia dala Rusku ultimátum na vysvetlenie útoku na špióna Skripaľa

K incidentu došlo v nedeľu 4. marca.

Londýn 13. marca (TASR) - Rusko musí zdôvodniť, prečo bola na území Británie použitá nervovoparalytická látka Novičok, vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, inak bude Moskva čeliť príslušným opatreniam. V pondelok neskoro večer to vyhlásila britská premiérka Theresa Mayová, ktorú cituje stanica Sky News.



Ministerská predsedníčka mala prejav v dolnej komore parlamentu ohľadom otrávenia bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry, ktorí žili v anglickom meste Salisbury. K incidentu došlo v nedeľu 4. marca. Obaja sú po útoku touto látkou v kritickom stave; ľahšie zranenia utrpel i policajt, ktorý im poskytol pomoc.



Mayová potvrdila, že dvojica bola zasiahnutá Novičokom, pričom je "vysoko pravdepodobné", že za útokom stojí Rusko. Premiérka tiež zdôraznila, že išlo buď o štátom zorganizovaný atak, alebo sa látka dostal do rúk určitých jedincov, ktorí nad ňou "stratili kontrolu", informuje zmienené spravodajské médium.



"Minister zahraničných vecí si predvolal ruského veľvyslanca a požiadal ho o vysvetlenie, ktorá z týchto dvoch možností to je. Šéf našej diplomacie trvá na tom, že Ruská federácia musí okamžite poskytnúť Organizácii pre zákaz chemických zbraní kompletné informácie o programe Novičok," uviedla Mayová.



"Minister zároveň požaduje odpoveď ruskej vlády do konca zajtrajšieho dňa (utorka)," dodala.



Novičok je súborné označenie pre vyspelé bojové látky, ktoré obchádzajú medzinárodné dohody o zbraniach, vysvetľuje rozhlasová stanica Slobodná Európa. Pozostávajú z dvoch netoxických zložiek, ktoré sa stávajú smrteľnými len vtedy, ak sa zmiešajú. Sú preto ťažko identifikovateľné a relatívne ľahko prepravovateľné či skladovateľné.



Predpokladá sa, že bojové látky Novičok sú päť- až osemkrát účinnejšie než neslávne známa látka VX, ktorou bol vlani v Malajzii zavraždený Kim Čong-nam, najstarší syn bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila.



Novičok napáda svaly - najmä v oblasti srdca a pľúc - a spôsobujúc zlyhanie telesných funkcií vrátane zastavenia dýchania a činnosti srdca.



Tillerson: Zodpovedné za útok je asi Rusko

Washington sa zhoduje s Londýnom, že Rusko je "pravdepodobne zodpovedné" za útok nervovoparalytickou látkou na svojho bývalého špióna Sergeja Skripaľa, ku ktorému došlo minulý týždeň v Británii. V pondelok to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson s tým, že Moskva musí čeliť "vážnym dôsledkom".



"Takýto druh útoku sa nedá nikdy ospravedlniť - pokus o vraždu súkromnej osoby na pôde zvrchovaného štátu - a my sme rozhorčení, že Rusko sa zjavne opäť zapojilo do takéhoto správania," uviedol Tillerson vo vyhlásení.



V pondelok hovoril podľa agentúry DPA s britským ministrom zahraničných vecí Borisom Johnsonom a vyjadril solidaritu s "našimi spojencami" v Británii, s ktorou USA budú aj naďalej koordinovať svoje reakcie. "Zhodujeme sa, že tí zodpovední - aj tí, ktorí zločin spáchali, aj tí, ktorí ho nariadili - musia čeliť primerane vážnym dôsledkom," dodal Tillerson.



Britská premiéra Theresa Mayová v pondelok v parlamente povedala, že bývalý ruský agent Skripaľ a jeho dcéra Julija boli v anglickom meste Salisbury otrávení vojenskou bojovou chemickou látkou a je "veľmi pravdepodobné", že za útok na 66-ročného Skripaľa a jeho 33-ročnú dcéru je zodpovedné Rusko.



Mayová pred poslancami tiež povedala, že v súvislosti s týmto prípadom si Británia predvolala ruského veľvyslanca, aby vysvetlil, ako sa ruská chemická bojová látka dostala do Británie.



Mayová ďalej uviedla, že ak sa dokáže, že za útokom stojí Moskva, jej vláda to bude považovať za "nezákonné použitie sily" zo strany Ruska.



Britské úrady predbežne látku identifikovali ako Novičok, čo je nervovoparalytický bojový prostriedok ruskej výroby.



Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným centrom v meste Salisbury. Obaja sa stále nachádzajú v kritickom stave. Vo vážnom stave je aj policajt, ktorý sa im pokúšal pomôcť. Polícia prípad vyšetruje ako útok neznámou nervovoparalytickou látkou.



Skripaľa v roku 2006 usvedčili v Rusku zo špionáže pre Britániu. Neskôr mu trest skrátili a v roku 2010 sa v rámci výmeny špiónov dostal na slobodu. Bývalý agent odvtedy žil utiahnutým životom v Salisbury.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo v pondelok tvrdenie britskej premiérky Mayovej, že za útokom na Skripaľa a jeho dcéru stojí Moskva, za "rozprávky" a "cirkusovú šou".