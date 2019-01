Denník Telegraph vyplatil odškodné Trumpovej manželke

Noviny priznali, že inkriminovaný článok obsahuje mnohé nepravdivé tvrdenia a nesprávne informácie týkajúce sa Melanie Trumpovej.

Londýn 26. januára (TASR) - Britský denník The Telegraph sa v sobotu ospravedlnil prvej dáme USA Melanii Trumpovej za zverejnenie nepravdivých tvrdení o jej osobe. Zároveň jej vyplatil odškodné, ktorého výšku nezverejnil, informovala agentúra AP.



Noviny sa "bezvýhradne" ospravedlnili manželke prezidenta USA Donalda Trumpa a jej rodine za nepríjemnosti, ktoré im spôsobil článok publikovaný 19. januára na titulke víkendovej prílohy The Daily Telegraphu.



"Ako prejav našej ľútosti sme súhlasili s tým, že pani Trumpovej vyplatíme vysoké odškodné a taktiež (preplatíme) výdavky na právne služby," uvádza sa vo vyhlásení denníka, ktorý je známy aj pod skráteným názvom The Telegraph.



Noviny priznali, že inkriminovaný článok obsahuje mnohé nepravdivé tvrdenia a nesprávne informácie týkajúce sa Melanie Trumpovej. Pisateľ článku okrem iného v rozpore so skutočnosťou označil súčasnú prvú dámu USA za neúspešnú modelku.



"Uznávame, že pani Trumpová bola úspešnou profesionálnou modelkou, na ktorú sa vypracovala vlastným úsilím, skôr než stretla svojho manžela (Donalda)," uvádza sa v oficiálnom ospravedlnení novín. V článku bol medziiným uvedený aj nesprávny rok prvého stretnutia Melanie a Donalda.



The Daily Telegraph je jedným z popredných britských denníkov, ktorý má tradične blízko ku tamojšej Konzervatívnej strane.



Melania Trumpová sa už v roku 2017 dostala do sporu s britskými bulvárnymi novinami Daily Mail, ktoré žalovala za urážku na cti. Aj v tomto prípade sa jej denník musel ospravedlniť a vyplatiť odškodné.