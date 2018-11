Dobrodruh ako prvý oboplával Britániu, trvalo mu to 155 dní

Edgley odštartoval 1. júna z prístavného mesta Margate v grófstve Kent a až do nedele, keď dorazil do rovnakého prístavu, nestál na súši.

Londýn 4. novembra (TASR) - Ross Edgley z anglického mesta Grantham, sa stal v nedeľu prvým človekom, ktorý vlastnými silami oboplával Veľkú Britániu. Za 155 dní preplával tento 33-ročný dobrodruh takmer 2900 kilometrov, informovala spravodajská stanica BBC.



Edgley odštartoval 1. júna z prístavného mesta Margate v grófstve Kent a až do nedele, keď dorazil do rovnakého prístavu, nestál na súši. Denne plával maximálne 12 hodín a zvyšok dňa trávil na palube katamaránu, ktorý ho sprevádzal. Za celý čas zjedol viac ako 500 banánov. Na poslednom kilometri spolu s ním plávalo asi 300 plavcov.



Na mori zápasil tento dobrodruh so silnými prílivmi, podmorskými prúdmi, studenou vodou či medúzami. Fyzická námaha sa podpísala aj na jeho telesnej schránke, a to v podobe bolesti v ramene, vážne odreného krku i čiastočne poškodeného jazyka, ktorý mu vyžrala slaná morská voda.



Edgley v nedeľu BBC povedal, že aj keď sa po takom dlhom pobyte na mori teraz bude musieť opäť naučiť kráčať, plávanie ho ešte stále "celkom neomrzelo". Počas svojho plávania dosahoval v prípadoch, keď mu pomáhal i príliv, rýchlosť až okolo 16 km/h.



"To je rýchlosť, akou plávajú delfíny," zasmial sa samotný plavec, ktorý bol v minulosti okrem iného i vodným pólistom.



Edgley už po 74 dňoch na mori pokoril aj iný rekord - a síce najdlhšej doby strávenej plávaním v mori, uviedla Svetová asociácia plávania na otvorenom mori (WOWSA).



Tento dobrodruh sa už v minulosti zapísal do Guinessovej knihy rekordov, keď sa v apríli 2016 za 19 hodín pomocou lana vyšplhal do výšky ekvivalentnej najvyššej hore sveta - Mount Everestu. O dva mesiace nato si zase tento muž vymyslel tzv. najsilnejší maratón na svete, pri ktorom za sebou vyše 19 hodín ťahal 1,4 tonové auto.