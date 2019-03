Británia dosiahla postbrexitovú obchodnú dohodu s Islandom a Nórskom

Britská premiérka Theresa Mayová uviedla, že sa na stretnutí lídrov EÚ tento týždeň bude snažiť o odklad tzv. brexitu, avšak akékoľvek predĺženie musí mať jednomyseľnú podporu.

Londýn 19. marca (TASR) - Británia v pondelok dosiahla dohodu s Islandom a Nórskom, ktorá umožní plynulé pokračovanie obchodu, ak krajina odíde z Európskej únie bez dohody. Oznámil to britský minister medzinárodného obchodu Liam Fox, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Británia sa pred svojím odchodom z bloku usiluje v rámci Európskej únie obnoviť približne 40 bilaterálnych dohôd. Vláda ešte musí získať podporu parlamentu pre svoju "brexitovú" dohodu s Bruselom, pričom do plánovaného odchodu krajiny z Európskej únie zostáva len desať dní.



Britská premiérka Theresa Mayová uviedla, že sa na stretnutí lídrov EÚ tento týždeň bude snažiť o odklad tzv. brexitu, avšak akékoľvek predĺženie musí mať jednomyseľnú podporu. Ak krajina opustí blok bez dohody, existujúce bilaterálne obchodné dohody prestanú platiť.



"Práve sme dosiahli dohodu s Islandom a Nórskom, ktorá zabezpečí pokračovanie prístupu britských firiem k európskemu hospodárskemu priestoru, ak by sme mali opustiť EÚ bez dohody," uviedol Fox.



Dohodu s dvoma severskými krajinami čakajú posledné právne úpravy a oficiálne ju podpíšu na budúci týždeň. Británia vo februári podpísala dohodu o pokračovaní obchodných vzťahov s dvoma ďalšími členmi európskeho hospodárskemu priestoru - Lichtenštajnskom a Švajčiarskom.