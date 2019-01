Druhé referendum o brexite pripustila aj nemecká ministerka Barleyová

Mayová naopak vo svojom pondelňajšom vystúpení v Dolnej snemovni parlamentu odmietla nové referendum o brexite, ako aj posunutie termínu odchodu z EÚ.

Berlín 22. januára (TASR) - Nemeckú ministerku spravodlivosti Katarinu Barleyovú podľa vlastných slov sklamal plán na prelomenie patovej situácie ohľadne prijímania dohody o tzv. brexite v britskom parlamente, ktorý v pondelok predstavila britská premiérka Theresa Mayová.



Barleyová to povedala v utorok pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk (DLF) a naznačila pritom možnosť usporiadať druhé referendum o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, píše agentúra Reuters.



Mayová vo svojom pondelňajšom vystúpení v Dolnej snemovni parlamentu odmietla nové referendum o brexite, ako aj posunutie termínu odchodu z EÚ. Jediným spôsobom, ako zabrániť brexitu bez dohody, je podľa nej vyrokovať v Bruseli úpravy sporného "záložného plánu" pre hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou a následné schválenie novej zmluvy v britskom parlamente.



"Áno, som sklamaná... Toto nie je spôsob, ako sa pohnúť vpred," povedala šéfka spravodlivosti pre rádio DLF. Mayová podľa jej slov prepásla príležitosť získať podporu pre dohodu o brexite dohodnutú s EÚ.



Barleyová, ktorá samotná ma nemecké i britské občianstvo, opätovné otváranie dohody zamietla. Určitý časový priestor by podľa nej mohlo priniesť druhé referendum. "Mohlo by to upokojiť situáciu," doplnila.



Sklamanie nad Mayovej pondelňajším prejavom vyjadril na Twitteri aj nemecký minister pre európske otázky Michael Roth.



V reakcii na najnovšie vystúpenie premiérky Mayovej v pondelok večer hovorca nemeckej vlády povedal, že Berlín bude naďalej presadzovať riadený odchod Británie z eurobloku. "Spolková vláda očakáva, že britská vláda čoskoro príde s návrhmi, ktoré podporí väčšina Dolnej snemovne," dodal.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová ešte cez víkend vyhlásila, že sa pokúsi urobiť všetko, čo bude v jej silách, aby Británia z EÚ vystúpila s uzatvorenou dohodou.



Labouristi navrhli, aby poslanci hlasovali o novom referende o brexite

Hlavná britská opozičná Labouristická strana navrhla, aby poslanci parlamentu mali možnosť hlasovať o druhom referende ako o jednej z alternatív, ktoré by mali zabrániť brexitu bez dohody. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Podľa návrhu predloženého v pondelok večer by ministri museli dať Dolnej snemovni čas na prediskutovanie spôsobov, ako predísť marcovému odchodu Británie z Európskej únie bez dohody.



Medzi týmito možnosťami je aj opätovné prerokovanie už zamietnutej dohody o brexite, aby obsahovala novú colnú úniu medzi Britániou a EÚ a "silný vzťah" s jednotným trhom EÚ. Rovnako by sa mala pripraviť legislatíva umožňujúca "konanie verejného hlasovania o dohode alebo o návrhu", ktorý má podporu väčšiny poslancov.



Do Dolnej snemovne sa Mayová vráti budúci utorok, keď budú mať poslanci možnosť diskutovať o jej postoji a hlasovať o návrhoch, ktoré ponúkajú iné spôsoby, ako sa pohnúť vpred.



Podľa AFP má návrh labouristov malú šancu na úspech, keďže potrebuje podporu od členov Mayovej Konzervatívnej strany, ktorí pravdepodobne nezahlasujú za plán predložený lídrom labouristov Jeremym Corbynom.



Avšak fakt, že o druhom referende sa teraz otvorene diskutuje, privítali tí, ktoré si neželajú žiadny brexit.



Podporu proeurópskych konzervatívnych poslancov majú iné pozmeňujúce návrhy vrátane tých, ktoré majú za cieľ pozastaviť brexit bez dohody odkladom celého procesu.



Nebude sa však hlasovať o všetkých návrhoch. O výbere rozhodne budúci týždeň predseda Dolnej snemovne John Bercow, dodáva AFP.