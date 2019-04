Európske krajiny obvinili Irán z nepovoleného vývoja rakiet

Británia, Francúzsko a Nemecko označili štart nosnej rakety Safír, ako aj februárové uvedenie dvoch nových balistických rakiet za súčasť trendu, ktorý nie je v súlade s predmetnou rezolúciou.

New York 2. apríla (TASR) - Británia, Francúzsko a Nemecko obvinili prostredníctvom listu Irán z porušovania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), na základe ktorej by Teherán nemal vyvíjať raketové systémy schopné niesť jadrovú hlavicu. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Všetky tri krajiny zároveň vyzvali generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby "o iránskych aktivitách v sfére vývoja raketových systémov podrobne a dôkladne informoval" vo svojej najbližšej správe, ktorá by mala byť zverejnená v júni.



Európske trio označilo v tejto súvislosti štart nosnej rakety Safír, ako aj februárové uvedenie dvoch nových balistických rakiet za "súčasť trendu, ktorý nie je v súlade" s predmetnou rezolúciou.



Európske krajiny v spoločnom vyhlásení tvrdia, že v iránskej nosnej rakete Safír, ktorá je používaná pre štarty iránskych satelitov, sú využité technológie súvisiace s vývojom rakiet stredného doletu (IRBM) a medzikontinentálnych balistických rakiet (ICBM).



Problematickými z hľadiska rezolúcie majú byť aj raketa zem-zem Dezfúl s údajným doletom 1000 kilometrov, ako aj IRBM Chorramšahr.



Agentúra AFP poukazuje na to, že Irán drží v kontexte jadrovej dohody z roku 2015 na uzde rozvoj svojho jadrového programu, avšak pokračuje v rozvoji spôsobilostí v sfére balistických rakiet.



Teherán trvá na tom, že jeho raketový program má obranný charakter, a odmieta, že by mal súvisieť s vývojom jadrových zbraní.