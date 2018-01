Británia a Francúzsko podpísali tzv. sandhurstskú dohodu

Francúzsky prezident konštatoval, že vďaka dohode sa skráti čas potrebný na systémové vybavenie prípadov migrantov, ktorí sa zhromažďujú v prístave Calais na severe Francúzska.

Sandhurst 18. januára (TASR) - Francúzsko a Británia dosiahli vo štvrtok dohodu zameranú na zlepšenie ochrany a spravovania ich spoločných hraníc a humánnejší prístup k migrantom. Tzv. sandhurstskú dohodu podpísali ministri vnútra oboch krajín na spoločnom zasadaní francúzskej a britskej vlády, ktoré sa konalo vo vojenskej akadémii v britskom meste Sandhurst ležiacom južne od Londýna, oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Britská premiérka Theresa Mayová podľa agentúry AP privítala, že obe krajiny na schôdzke dosiahli dohody v oblasti migrácie, letectva, bezpečnosti, kultúry a ďalších odvetviach. To podľa nej signalizuje, že vzťahy Londýna s Parížom "budú prekvitať" aj po odchode Británie z Európskej únie.



Mayová s Macronom na spoločnej tlačovej konferencii tiež uviedli, že Londýn vyčlení ďalších 45 miliónov libier (51 miliónov eur) na to, aby Francúzsku pomohol bojovať s nelegálnou migráciou do Británie, kam utečenci smerujú cez Lamanšský prieplav.



"Vďaka ďalším investíciám, na ktorých sme sa dnes dohodli, budú britské hranice ešte bezpečnejšie," povedala podľa agentúry DPA Mayová.



Francúzsky prezident konštatoval, že vďaka dohode sa skráti čas potrebný na systémové vybavenie prípadov migrantov, ktorí sa zhromažďujú v prístave Calais na severe Francúzska dúfajúc, že sa im odtiaľ podarí dostať do Británie. Na základe dokumentu by mali príslušné orgány pristupovať k migrantom humánnejšie.



Macron by bol podľa agentúry AP rád, ak by Británia prijala na svoje územie viac migrantov z Calais, konkrétne čísla však na štvrtkovej schôdzke v tomto smere neodzneli. Otázka hraníc je podľa francúzskeho prezidenta výzvou pre Francúzsko i Britániu, v ktorej spoločne dosiahnu úspech.