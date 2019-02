Identifikovali tretieho podozrivého v kauze Skripaľ

Podľa Bellingcatu je Sergejev (45), ktorý používa aj pseudonym Sergej Fedotov, vysoko postaveným dôstojníkom ruskej GRU.

Londýn 14. februára (TASR) - Tretím podozrivým z otravy ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury je údajne agent ruskej vojenskej rozviedky GRU Denis Sergejev. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na investigatívnu platformu Bellingcat.



Podľa Bellingcatu je Sergejev (45), ktorý používa aj pseudonym Sergej Fedotov, vysoko postaveným dôstojníkom ruskej GRU. Platforma predtým identifikovala aj dvoch ďalších podozrivých v kauze Skripaľ, ktorými sú Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Médiá neskôr zistili, že ich pravé mená sú Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin a obaja sú príslušníkmi GRU.



Bývalý ruský agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija sa terčom útoku nervovoparalytickou látkou novičok stali vlani 4. marca. Otravu prežili a momentálne žijú na neznámom mieste, napísali nedávno britské médiá.



Zistenia Bellingcatu ukázali, že Sergejev bol v čase útoku na Skripaľovcov vo Veľkej Británii. Do Moskvy mal odletieť ešte 4. marca cez Rím, nenastúpil teda na let, ktorý si rezervovali Čepiga a Miškin.



Britské úrady existenciu tretieho podozrivého zatiaľ oficiálne nepotvrdili, ale vyšetrovanie útoku pokračuje.



Okrem nich a policajta Baileyho do kontaktu s látkou podobnou novičku prišli vlani v júni aj Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, ktorá otrave podľahla. Pár žil v meste Amesbury, ktoré leží približne 12 kilometrov severne od Salisbury v grófstve Wiltshire v južnej časti Anglicka.