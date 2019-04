Británia je pripravená na voľby do Európskeho parlamentu

Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie.

Londýn 8. apríla (TASR) - Británia prijala všetky zákonom stanovené opatrenia na to aby sa tam voľby do Európskeho parlamentu (EP) mohli konať 23. mája. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na vyhlásenie britského úradu vlády.



Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie, ktorá už súhlasila s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s opozičnou Labouristickou stranou kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.



Ešte pred summitom v Bruseli, ktorý je naplánovaný na 10. apríla, by sa Mayová mala v utorok stretnúť v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. V Berlíne by mala taktiež v utorok absolvovať stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.