B. Johnson obvinil Putina z rozhodnutia otráviť Skripaľa

Londýn 16. marca (TASR) - Podľa britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona je "úplne pravdepodobné", že ruský prezident Vladimir Putin nariadil použitie nervovoparalytickej látky novičok proti bývalému ruskému špiónovi Sergejovi Skripaľovi v anglickom meste Salisbury. Informuje o tom agentúra AP.



Britská premiérka Theresa Mayová uviedla, že účasť Kremľa na tomto prípade je "vysoko pravdepodobná". Johnson však v piatok Putina obvinil priamo.



"Naša roztržka sa týka Putinovho Kremľa a jeho rozhodnutia. Je úplne pravdepodobné, že to bolo jeho rozhodnutie použiť nervovoparalytickú látku na uliciach Británie, po prvý raz od druhej svetovej vojny," vyhlásil britský minister.



Ruský veľvyslanec v Londýne Alexandr Jakovenko tvrdí, že Británia sa v tejto konfrontácii správa "koloniálnym štýlom". Jakovenko tiež vyhlásil, že Británia ignoruje ruské požiadavky na poskytnutie vzoriek danej bojovej látky a odmieta sa podeliť o informácie týkajúce sa vyšetrovania.



Londýn obvinil Moskvu z otrávenia Skripaľa a jeho dcéry Julije, a oznámil vyhostenie 23 ruských diplomatov. Rusko však vehementne odmieta akúkoľvek účasť na tomto incidente a pohrozilo, že podnikne recipročné opatrenia.



Jakovenko ďalej uviedol, že Británia takýmto postupom porušuje medzinárodné právo, pričom dosiaľ neposkytla "jediný podklad" pre svoje obvinenia ruskej strany.



Ruský veľvyslanec pri Organizácii za zákaz chemických zbraní (OPCW) so sídlom v Haagu Alexandr Šulgin tvrdí, že k novičoku majú prístup Británia aj USA, pričom látka použitá pri útoku na Skripaľa môže pochádzať z týchto zdrojov.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok podľa stanice BBC vyhlásil, že Aliancia "nemá dôvod spochybňovať závery a hodnotenia britskej vlády". Dodal, že "Británia nie je sama" a spojenci NATO poskytli Londýnu "silnú politickú podporu". "Je dôležité, aby Rusko dostalo jasný signál, že ak sa bude takto správať, bude ho to niečo stáť," zdôraznil.