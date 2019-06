Británia konala protizákonne vo veci exportu zbraní do Saudskej Arábie

Toto dnešné rozhodnutie odvolacie súdu však neznamená, že povolenia na vývoz zbraní do Saudskej Arábie sa musia okamžite prerušiť.

Londýn 20. júna (TASR) - Britský súd vo štvrtok rozhodol, že vláda konala protizákonne, keď povolila predaj zbraní do Saudskej Arábie, a tie by mohli byť použité v jemenskom konflikte. Informuje o tom agentúra Reuters.



"Odvolací súd dospel k záveru, že proces rozhodovania vlády bol v jednom význačnom ohľade právne nesprávny," povedal sudca pri vynášaní rozsudku.



Dodal, že vláda "definitívne nezhodnotila, či sa koalícia pod velením Saudskej Arábie dopustila v minulosti počas jemenského konfliktu porušenia medzinárodného ľudského práva".



"Dnešné rozhodnutie súdu neznamená, že povolenia na vývoz zbraní do Saudskej Arábie sa musia okamžite prerušiť. Znamená to, že britská vláda musí znovu uvážiť túto záležitosť, musí spraviť nevyhnutné posudky minulých znepokojujúcich epizód, čo však môže zároveň znamenať, že v niektorých prípadoch nebude možné dospieť k záveru," zdôraznil sudca.



Prípad iniciovalo proti britskej vláde hnutie s názvom Kampaň proti obchodovaniu so zbraňami.