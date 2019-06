Britská konzervatívna strana oznámi meno nového lídra 23. júla

Johnson, ako presvedčený zástanca brexitu, je jasným favoritom súboja.

Londýn 25. júna (TASR) - Meno nového lídra britskej Konzervatívnej strany, ktorý nahradí premiérku Theresu Mayovú, bude oficiálne oznámené 23. júla. Uviedlo to v utorok vedenie Konzervatívnej strany, píše agentúra AFP.



"Vyhlásenie budúceho lídra Konzervatívnej strany sa uskutoční v utorok 23. júla. Na tomto procese sa zhodli obaja kandidáti," uvádza sa vo vyhlásení konzervatívcov.



Do záverečnej fázy voľby, v ktorej o budúcom lídrovi konzervatívcov a britskom premiérovi rozhodne v korešpondenčnom hlasovaní približne 160.000 členov Konzervatívnej strany, spomedzi pôvodných 10 kandidátov postúpili britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson a súčasný šéf rezortu diplomacie Jeremy Hunt.



Johnson, ako presvedčený zástanca brexitu, je jasným favoritom súboja. Straníci dostanú medzi 6.-8. júlom hlasovacie lístky, ktoré budú musieť zaslať poštou do 22. júla do 17.00 h miestneho času.



Keď bude potvrdený nový líder konzervatívcov, odstupujúca premiérka Mayová navštívi kráľovnú Alžbetu II., aby jej oficiálne ponúkla svoju rezignáciu. Buckinghamský palác potom samostatne navštívi aj budúci premiér, aby mohol byť potvrdený vo funkcií.