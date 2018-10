Konzervatívny poslanec vyjadril v liste nedôveru premiérke Mayovej

Konzervatívec Duddridge zdôraznil, že vždy bol lojálny k vedeniu svojej strany a nikdy nehlasoval proti vláde. Teraz podľa neho nastal čas, aby na čelo strany nastúpil silný líder.

Birmingham 3. októbra (TASR) - Britský poslanec James Duddridge vyzval na odvolanie premiérky Theresy Mayovej z čela Konzervatívnej strany. List s vyjadrením nedôvery premiérke zaslal predsedovi frakcie konzervatívcov v Dolnej snemovni britského parlamentu, informovala televízia Sky News.



Konzervatívec Duddridge v liste zdôraznil, že vždy bol lojálny k vedeniu svojej strany a nikdy nehlasoval proti vláde. Teraz sa však rozhodol postupovať inak, keďže podľa neho nastal čas, aby na čelo strany nastúpil silný líder.



"Potrebujeme silného lídra, niekoho, kto verí v brexit a kto urobí to, za čo hlasovali voliči. Súčasná premiérka to podľa všetkého nedokáže," napísal Duddridge v liste Grahamovi Bradymu, šéfovi parlamentného klubu konzervatívcov, takzvaného výboru 1922.



Autor listu podľa vlastných slov nepozná ani jedného konzervatívneho poslanca, ktorý by veril, že Mayová môže po vlaňajšej "katastrofálnej" volebnej porážke viesť stranu do ďalších parlamentných volieb.



James Duddridge označil prebiehajúci zjazd strany v anglickom Birminghame za katastrofu. Svoj list sa podľa vlastných slov rozhodol zaslať, keď sa premiérka odmietla vzdať svoho brexitového plánu z Chequers a keď si vypočul "inšpiratívny" prejav exministra Borisa Johnsona, ktorý odznel na zjazde v utorok.



Podobné listy vyjadrením svojej nedôvery voči Mayovej adresovalo vedeniu strany už niekoľko konzervatívnych poslancov. Na základe pravidiel Konzervatívnej strany sa musia konať voľby nového straníckeho lídra, ak vyjadrenie nedôvery súčasnému podporí 15 percent konzervatívnych poslancov, čo by bolo momentálne 48.