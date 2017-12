VIDEO: Londýnsky Big Ben sa výnimočne rozozvučí do 1. januára

Celá 96 metrov vysoká veža sa totiž od augusta podrobuje rozsiahlej a nákladnej rekonštrukcii, ktorá potrvá štyri roky.

Londýn 23. decembra (TASR) – Zvony svetoznámej londýnskej atrakcie Big Ben sa od sobotňajšieho predpoludnia na krátky čas - do 1. januára - opäť rozozvučali. Celá 96 metrov vysoká veža sa totiž od augusta podrobuje rozsiahlej a nákladnej rekonštrukcii, ktorá potrvá štyri roky, uviedla agentúra DPA.



Veža Big Ben je súčasťou budovy Westminsterského opátstva stojacej na brehu rieky Temža. Týči sa nad časťou paláca, v ktorej zasadá britský parlament.



Big Ben bolo pôvodne meno najväčšieho z celkovo piatich zvonov, ktorý váži 13,7 tony a bije iba každú celú hodinu. Neskôr sa tak začala ľudovo nazývať celá veža, ktorú v roku 2012 premenovali na Elizabeth Tower (Alžbetina veža) na počesť diamantového jubilea vládnutia britskej kráľovnej Alžbety II.



Zvon doslat svoje meno pravdepodobne po britskom staviteľovi a politikovi sirovi Benjaminovi "Benovi" Hallovi (1802-1867).



Zvony Big Benu sa predtým rozozvučali začiatkom novembra pri príležitosti konca prvej svetovej vojny.



Big Ben bol v prevádzke nepretržite približne 157 rokov; opravovali ho len v rokoch 2007 a 1983-85.



Aktuálna obnova si vyžiada náklady v odhadovanej výške 61 miliónov libier (okolo 69 miliónov eur). V rámci nej sa kompletne rozmontuje a vyčistí mechanizmus hodín. Do veže nainštalujú tiež nové vybavenie vrátane výťahu, toaliet či kuchyne.



Realizátori rekonštrukčných prác čelili za odstavenie zvonov kritike. Argumentovali však, že robotníci by mohli utrpieť poškodenie sluchu, keďže zvony spôsobujú hluk približne 120 decibelov.