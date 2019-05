V rokoch 2015 a 2016 Mordauntová zastávala funkciu štátnej tajomníčky ministerstva obrany pre ozbrojené sily.

Londýn 2. mája (TASR) - Británia má prvú ministerku obrany Penny Mordauntovú. Vo funkcii nahradí Gavina Williamsona, ktorého v stredu odvolala premiérka Theresa Mayová, informovala vo štvrtok televízia Sky News.



Štyridsaťšesťročná Mordauntová doposiaľ zastávala post ministerky pre medzinárodný rozvoj. V Konzervatívnej strane patrí k zástancom brexitu. Zároveň je záložníčkou britského kráľovského námorníctva a má podporučícku hodnosť. Jej vymenovanie na čelo dôležitého rezortu obrany preto podľa Sky News zrejme poteší nielen euroskeptikov v radoch konzervatívcov, ale aj armádne kruhy.



V rokoch 2015 a 2016 Mordauntová zastávala funkciu štátnej tajomníčky ministerstva obrany pre ozbrojené sily.



Ešte vlani sa pritom špekulovalo o tom, že Mordauntová z vlády odíde na protest proti dohode o brexite, ktorú s EÚ dosiahla Theresa Mayová, no stále ju neschválil britský parlament.



Britská verejnosť pozná Penny Mordauntovú najmä ako účastníčku televíznej šou Splash!, kde v roku 2014 spoločne s celebritami objavila v plavkách a súťažila v potápaní. Okrem pozície ministerky obrany zostane naďalej aj štátnou tajomníčkou pre ženy a rovnosť.



Podľa hovorcu britskej vlády bol minister Williamson odvolaný z funkcie, pretože "stratil dôveru" premiérky Mayovej. Jeho odvolanie súvisí s prezradením utajovaných informácií týkajúcich sa čínskeho telekomunikačného gigantu Huawei, ktoré mali uniknúť z britskej Národnej bezpečnostnej rady (NSC).



Podozrenie z úniku informácií padlo práve na Williamsona. On sám to však popiera a tvrdí, že jeho odvolanie bolo politicky motivované a súviselo s jeho osobným sporom s tajomníkom vlády a Mayovej blízkym spolupracovníkom Markom Sedwillom. Prisahal pritom na "životy svojich detí", že žiadne utajované informácie neprezradil ani on, ani nikto z jeho podriadených.



Únik sa týkal informácií z tajného zasadnutia NSC, na ktorom bola schválená účasť Huawei na budovaní siete 5G v Británii.