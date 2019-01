T. Mayová chce v dohode o brexite zmeniť tzv. írsku poistku

Podľa lídra opozičných labouristov Jeremyho Corbyna by vláda mala odložiť vystúpenie Británie z EÚ.

Londýn 29. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v utorok v Dolnej snemovni parlamentu vyhlásila, že chce požiadať Európsku úniu o opätovné otvorenie dohody o brexite a zmenu tzv. írskej poistky (backstop). Uviedla to agentúra AP.



EÚ však trvá na tom, že už nebude znova vyjednávať o tejto poistke alebo o akejkoľvek inej časti dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.



Británia by na základe írskej poistky mala zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu "tvrdej hranice" medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.



Britský parlament bude v utorok hlasovať o vybraných siedmich pozmeňovacích návrhoch týkajúcich sa ďalších krokov v rámci brexitu. Je medzi nimi aj zmena írskej poistky podporovaná britskou premiérkou a niekoľko návrhov, ktoré chcú vylúčiť možnosť brexitu bez dohody.



Mayová poslancov vyzvala, aby ju podporili v jej snahe o "právne záväznú" zmenu írskej poistky, ktorú by mali nahradiť nešpecifikované "alternatívne opatrenia". Podľa nej je jasné, že "táto snemovňa chce zmeny v írskej poistke" a ona sa chce "vrátiť do Bruselu s čo najjasnejším mandátom". Dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť tieto zmeny a do parlamentu sa vráti s upravenou dohodou, kde ju už poslanci 15. januára zamietli.



Premiérka takisto avizovala tiež oznámila, že ak do 13. februára nebude na stole nová podoba dohody o brexite, vystúpi v parlamente s vyhlásením a na druhý deň predloží jej novú verziu, o ktorej sa bude diskutovať.



Poslankyňa za Stranu zelených Caroline Lucasová v reakcii na Mayovej slová uviedla, že premiérka fantazíruje, keďže EÚ už veľakrát odmietla opätovné otváranie dohody o brexite.



Podľa lídra opozičných labouristov Jeremyho Corbyna by vláda mala odložiť vystúpenie Británie z EÚ. Corbyn zopakoval podmienku, aby Mayová vylúčila brexit bez dohody, potom je pripravený prijať jej pozvanie na rokovanie a "diskutovať o rozumnom riešení" pre celú krajinu.



Británia by mala opustiť EÚ 29. marca, stále však nie je jasné, za akých podmienok sa tento proces uskutoční.