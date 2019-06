Mayová odstúpila z postu líderky Konzervatívnej strany

O úrad straníckeho lídra - a prakticky o premiérske kreslo - sa uchádza 11 konzervatívnych poslancov.

Londýn 7. júna (TASR) - Z funkcie líderky britskej Konzervatívnej strany v piatok oficiálne odstúpila premiérka Theresa Mayová. Vládny kabinet povedie, kým nebude zvolený nový líder konzervatívcov. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Mayová sa funkcie líderky Konzervatívnej strany ujala v júli 2016 po tom, čo z tohto postu po júnovom referende o vystúpení Británie z EÚ odstúpil vtedajší premiér David Cameron, ktorý viedol kampaň za zotrvanie Británie v EÚ. Britskí voliči v hlasovaní, ktoré sa konalo 23. júna 2016 totiž rozhodli, že si želajú, aby Británia Úniu opustila.



Mayová (62) svoj zámer odísť z funkcie líderky strany oznámila už pred dvoma týždňami, keď vyjadrila "hlbokú ľútosť" nad svojím zlyhaním pri realizácii brexitu. Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu dohodu o brexite, ktorú Mayovej vláda vyrokovala s Bruselom trikrát odmietli. Podporu pre ňu nenašla ani u všetkých poslancov Konzervatívnej strany.



O úrad straníckeho lídra - a prakticky o premiérske kreslo - sa uchádza 11 konzervatívnych poslancov. Nominácie bude možné predložiť v pondelok od 10.00 do 17.00 h miestneho času. Mayová povedie stranu ako dočasná líderka až do zvolenia svojho nástupcu.



Meno nového britského premiéra by malo byť známe už 23. júla.