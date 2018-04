Mayová sa ospravedlnila za spochybňovanie štatútu dávnych imigrantov

Mayová tak urobila počas stretnutia s predstaviteľmi a vyslancami karibských štátov, ktorí pricestovali do Británie na summit 53-členného Spoločenstva národov (Commonwealth).

Londýn 18. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa v utorok osobne ospravedlnila za to, ako úrady Spojeného kráľovstva zaobchádzali s dlhoročnými obyvateľmi karibského pôvodu, ktorých mylne považovali za osoby žijúce v krajine ilegálne. Mayová tak urobila počas stretnutia s predstaviteľmi a vyslancami karibských štátov, ktorí pricestovali do Británie na summit 53-členného Spoločenstva národov (Commonwealth).



Podľa slov Mayovej, ktoré citovala agentúra AP, je Londýnu "úprimne ľúto všetkých spôsobených útrap".



Nepríjemnosti prisťahovalcov, ktorí prišli do Británie pred niekoľkými desaťročiami, vyšli najavo práve pred začiatkom summitu zoskupenia združujúceho Spojené kráľovstvo a jeho bývalé domíniá či kolónie. Niektorí z týchto ľudí - obzvlášť tí, ktorí prišli ešte ako deti na pasy rodičov - tvrdia, že im odopreli zdravotnú starostlivosť alebo im dokonca pohrozili vyhostením, pretože nevedeli predložiť doklady, ktorými by preukázali svoj štatút.



Prisťahovalci, ktorí prišli do Británie po druhej svetovej vojne, sú známi ako "generácia Windrush". Označenie vychádza z názvu lode Empire Windrush, ktorá v roku 1948 prvýkrát priviezla stovky ľudí z Karibiku. Tí, čo prišli pred zmenou príslušného zákona v roku 1971, mali automatické právo usadiť sa v Spojenom kráľovstve.



"Generácia Windrush pomohla vybudovať krajinu, ktorou sme dnes," povedala v utorok Mayová. Dodala, že "chce rozptýliť dojem, že vláda akokoľvek zasahuje proti občanom Commonwealthu, obzvlášť tým z Karibiku, ktorí si vybudovali život" v Británii.



Britská ministerka vnútra Amber Ruddová v pondelok oznámila, že zriaďuje pracovnú skupinu s úlohou vybaviť doklady imigrantom z Karibiku, a prisľúbila, že ani jeden z nich nebude vyhostený.