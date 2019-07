McCartneyho exmanželka dostane odškodné za telefonické odpočúvanie

Millsová tvrdí, že odpočúvanie prebiehalo v rokoch 1999 až 2010. Manželkou britského hudobníka bola od roku 2002 do roku 2008.

Londýn 8. júla (TASR) - Bývalá manželka britského hudobníka Paula McCartneyho Heather Millsová v pondelok oznámila, že spolu s ďalšími 90 osobami uspela v právnom spore o ospravedlnenie a finančné vyrovnanie, ktorý viedla takmer desaťročie so spoločnosťou News Group Newspapers austrálsko-amerického magnáta Ruperta Murdocha.



Spor sa týkal odpočúvania telefónov novinármi niekoľkých bulvárnych novín vrátane The Sun patriacich do zmienenej spoločnosti. Škandál vyvolal v Británii verejné pobúrenie a v roku 2011 viedol k zániku Murdochových novín News of the World.



Millsová, ktorú cituje tlačová agentúra Reuters, tvrdí, že odpočúvanie prebiehalo v rokoch 1999 až 2010. Výšku odškodného Millsová nezverejnila.



"Žalovaná strana akceptuje, že k takejto činnosti nemalo nikdy dôjsť a žalovaná strana nemala právo zasahovať do súkromných životov Heather Millsovej a ďalších," uviedol Ben Silverstone zastupujúci News Group Newspapers s tým, že spoločnosť "sa úprimne ospravedlňuje" za nepríjemnosti spôsobené všetkým odpočúvaným.



Millsová tvrdí, že odpočúvanie malo "extrémne škodlivý vplyv" na jej osobný život, ako aj na život jej rodiny, doplnila stanica BBC. Millsová ďalej vyhlásila, že škandál nepriaznivo ovplyvnil aj jej charitatívnu činnosť, ktorá je zameraná na ochranu práv zvierat a boj proti nášľapným mínam.



Skupina, ktorá zastupuje obete telefonického odpočúvania, v máji vyhlásila, že celková výška odškodného od News Group Newspapers by mohla dosiahnuť miliardu libier, píše BBC.