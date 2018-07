Muž otrávený novičkom sa prebral z bezvedomia

Charlie Rowley (45) sa v Amesbury na juhovýchode Anglicka otrávil spoločne so svojou partnerkou 44-ročnou Dawn Sturgessovou, ktorá v nedeľu otrave podľahla.

Londýn 10. júla (TASR) - Brit, ktorý sa pred desiatimi dňami v anglickom meste Amesbury otrávil spoločne so svojou partnerkou nervovoparalytickou látkou typu novičok, sa prebral z bezvedomia. Naďalej však ostáva v kritickom, hoci stabilizovanom stave. Oznámilo to v utorok vedenie okresnej nemocnice v neďalekom meste Salisbury.



Charlie Rowley (45) sa v Amesbury na juhovýchode Anglicka otrávil spoločne so svojou partnerkou 44-ročnou Dawn Sturgessovou, ktorá v nedeľu otrave podľahla.



"Zaregistrovali sme malé, ale významné zlepšenie stavu Charlieho Rowleyho," povedala podľa agentúry Reuters Lorna Wilkinsonová z okresnej nemocnice v Salisbury. "Je v kritickom, no stabilizovanom stave a momentálne je pri vedomí," dodala.



Polícia dosiaľ nevie, či najnovší prípad otravy novičkom súvisí s prípadom ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ktorých našli otrávených touto látkou 4. marca v meste Salisbury. To je od Amesbury vzdialené len niekoľko kilometrov.



Z otravy Skripaľovcov obviňuje Británia Moskvu, ktorá akúkoľvek spojitosť s prípadom odmieta. Otrava Skripaľa a jeho dcéry vyvolala diplomatickú roztržku medzi Ruskom a Západom.