Londýn 9. novembra (TASR) - Námestník britského ministra dopravy Jo Johnson odstúpil v piatok zo svojej funkcie. Uviedol pritom, že Británia smeruje k "nesúrodému brexitu" a vo veci odchodu z Európskej únie vyzval na druhé referendum. Informovala o tom stanica Sky News.



Jo Johnson, člen konzervatívnej strany a mladší brat bývalého britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, uviedol, že "brexit sa veľmi vzdialil tomu, čo bolo kedysi prisľúbené" a že demokratické by teraz bolo, dať v tejto veci "konečné slovo verejnosti".



Nové hlasovanie by však podľa nebolo opakovaním referenda z roku 2016, ale "pýtalo by sa ľudí, či chcú s brexitom pokračovať aj teraz, keď vieme, aká dohoda je pre nás skutočne dosiahnuteľná".



Jo Johnson, v referende z roku 2016 hlasoval za zostanie v EÚ, zatiaľ čo jeho brat Boris bol jednou z ústredných tvárí kampane za brexit, a teda vystúpenie z Únie. Jo Johnson v tejto súvislosti uviedol, že jeho brat je teraz "s návrhmi vlády rovnako nespokojný ako on sám", pričom podľa jeho slov Boris nedávno poznamenal, že vládou navrhované opatrenia sú podstatne horšie ako zotrvanie v EÚ.



Na slová svojho brata reagoval vyslovením "nesmierneho obdivu" aj samotný Boris Johnson. "Nemusíme sa zhodovať v názore na brexit, sme však jednotní v zdesení z intelektuálne a politicky neobhájiteľnej pozície Spojeného kráľovstva. Toto nie je opätovné prevzatie kontroly, toto je vzatie sa kontroly..." napísal vo svojich príspevkoch na Twitteri.