Občania EÚ nebudú po brexite platiť za právo na pobyt v Británii

Londýn 21. januára (TASR) - Dávnejšie avizovaný poplatok za udelenie dlhodobého pobytu občanom EÚ v Británii po tom, ako táto krajina opustí Úniu, sa nebude vyžadovať. Počas pondelkového rokovania Dolnej snemovne britského parlamentu to vyhlásila premiérka Theresa Mayová. Brusel tento krok Londýna víta a dúfa v úzke partnerstvo s Londýnom po tzv. brexite. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Poplatok vo výške 65 libier (73,7 eura) sa mal pôvodne vzťahovať na všetkých občanov EÚ, požadujúcich udelenie trvalého pobytu na území Spojeného kráľovstva. Mayovej kabinet už dávnejšie avizoval, že hoci občania Únie stratia po brexite automatické právo žiť v krajine, Londýn dovolí ostať všetkým tým, ktorí sa už v krajine legálne nachádzajú.



Na margo zmeny svojho pôvodného stanoviska Mayová vyhlásila, že od rozhodnutia zaviesť poplatok ju odradili obavy približne troch miliónov európskych občanov, žijúcich momentálne na území Británie.



Koordinátor Európskeho parlamentu (EP) pre brexit Guy Verhofstadt toto rozhodnutie Londýna privítal a podľa svojich slov dúfa, že Mayovej pondelkový príhovor prispeje k začiatku "medzistranníckej spolupráce" v britskom parlamente. Verhofstadt v tomto kontexte taktiež vyjadril nádej, že teraz sa už budú môcť začať konzultácie, ktoré povedú k "čo najužším budúcim vzťahom medzi Úniou a Britániou".



Členovia Dolnej snemovne britského parlamentu minulý utorok pomerom hlasov 432:202 odmietli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, vyrokovanú Mayovej vládou. To predstavuje pre konzervatívnu premiérku významnú porážku.



Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov.



Británia má opustiť EÚ 29. marca.