Británia obvinila Rusko zo zodpovednosti za vlaňajší počítačový útok

Londýn 15. februára (TASR) - Británia pripísala vo štvrtok Rusku zodpovednosť za vlaňajší kybernetický útok, pri ktorom škodlivý počítačový vírus spôsobil značné ekonomické škody vo viacerých - najmä európskych - krajinách. Informovala o tom agentúra Reuters.



Útok z júna 2017, známy pod názvom NotPetya, sa začal na Ukrajine, kde ochromil vládne i podnikové počítače, a potom sa rozšíril po svete a zastavil prevádzku v rôznych prístavoch, závodoch či úradoch.



Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že útok mal pôvod v ruskej armáde.



"Rozhodnutie verejne pripísať (zodpovednosť za) tento incident zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo a jeho spojenci nebudú tolerovať zákernú kybernetickú aktivitu," píše sa vo vyhlásení ministerstva.



"Tento útok bol zamaskovaný ako kriminálny čin, ale jeho účelom bolo v prvom rade rozvracať," uviedol rezort. "Primárnymi cieľmi boli ukrajinské sektory financií, energetiky a vlády. Nevyberavý charakter (škodlivého softvéru) spôsobil jeho ďalšie šírenie, čím postihol ďalšie európske a ruské podniky."



Moskva už viackrát odmietla, že by stála za útokom NotPetya.



Zopakoval to vo štvrtok aj hovorca prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. "Kategoricky popierame tieto obvinenia. Považujeme ich za nepodložené a vnímame ich ako pokračovanie bezdôvodnej rusofóbnej kampane," citovala ho agentúra AP.



Britský minister obrany Gavin Williamson uviedol, že tento útok je súčasťou novej éry vedenia vojny. Británia podľa neho musí byť pripravená reagovať na takéto zintenzívňujúce sa hrozby.



Británia v poslednom čase otvorenejšie poukazuje na hrozbu zo strany Ruska v čase, keď niektorí členovia vládnucej Konzervatívnej strany vyjadrujú obavy z dôsledkov znižovania výdavkov na obranu. Premiérka Theresa Mayová vlani v novembri obvinila Rusko zo zasahovania do volieb a zverejňovania falošných správ v médiách.