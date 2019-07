Británia odkazuje Iránu: Okamžite prepustite tanker aj s posádkou

Hovorca britskej premiérky Theresy Mayovej dodal, že Británia si neželá konfrontáciu s Iránom, ale považuje za neakceptovateľné zadržať loď plaviacu sa medzinárodne uznanými námornými trasami.

Londýn 22. júla (TASR) - Británia vyzvala v pondelok Irán, aby okamžite prepustil ropný tanker plávajúci pod britskou vlajkou, ktorý zadržal v piatok v Hormuzskom prielive. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Plavidlo bolo zadržané pod falošnou a nezákonnou zámienkou a Iránci by ho mali okamžite prepustiť aj s posádkou," povedal hovorca britskej premiérky Theresy Mayovej. Dodal, že Británia si neželá konfrontáciu s Iránom, ale považuje za neakceptovateľné zadržať loď plaviacu sa medzinárodne uznanými námornými trasami.



Mayová viedla v pondelok mimoriadne zasadanie špeciálneho bezpečnostného výboru Cobra, zloženého z predstaviteľov ministerstva dopravy, rezortu vnútra a polície. Podľa premiérkinho hovorcu sa diskutovalo o spôsoboch posilnenia bezpečnosti a dohliadania na komerčnú lodnú dopravu.



Hovorca iránskej vlády Alí Rabií v pondelok povedal, že zadržanie britského tankera bolo právnym opatrením.



"Zadržanie britského tankera bolo zo strany Iránu právnym opatrením. Irán loď zastavil, aby zaistil regionálnu bezpečnosť," uviedol na tlačovej konferencii v Teheráne Rabií.



Incident so zadržaním britskej lode prišiel po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.



Piatkové zadržanie tankera na najdôležitejšej námornej trase pre obchod s ropou vníma Západ ako závažnú eskaláciu po troch mesiacoch konfrontácie, pri ktorej sa Irán a USA už dostali na pokraj vojny.