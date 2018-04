Británia odmietla tvrdenie, že zinscenovala chemický útok v Sýrii

Londýn mal v období od 3. do 6. apríla tlačiť na dobrovoľnícku humanitárnu organizáciu Sýrska civilná ochrana, aby sa ponáhľala s realizáciou tejto plánovanej provokácie.

New York 13. apríla (TASR) - Britská veľvyslankyňa pri OSN Karen Pierceová odmietla piatkové tvrdenie ruskej armády, že minulotýždňový údajný chemický útok v sýrskom meste Dúmá zinscenovala ako provokáciu Británia.



Pierceová označila toto tvrdenie za "bizarné" a "neslýchanú lož", informovala agentúra AP. "Je to jeden z najhorších kusov falošných správ, ktoré sme dosiaľ videli u ruského propagandistického stroja," dodala Pierceová po mimoriadnej schôdzke Bezpečnostnej rady OSN.



Zasadnutie zvolalo Rusko s cieľom prediskutovať zamýšľaný odvetný úder USA v Sýrii za údajný chemický útok v Dúme.



Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov zverejnil v piatok vyhlásenie lekárov z nemocnice v meste Dúmá, podľa ktorých vtrhli do zariadenia ľudia s kamerami a kričali, že pacienti boli zasiahnutí chemickými zbraňami, čím vyvolali paniku. Lekári citovaní Konašenkovom ale uviedli, že žiaden z pacientov nemal zranenia spôsobené chemikáliami.



Podľa agentúry TASS Konašenkov povedal, že Londýn v období od 3. do 6. apríla tlačil na dobrovoľnícku humanitárnu organizáciu Sýrska civilná ochrana, známu tiež ako Biele prilby, aby sa ponáhľala s realizáciou tejto plánovanej provokácie.



Podľa Konašenkova, ktorého citovala agentúra DPA, je jediným dôkazom údajného chemického útoku zo 7. apríla videozáznam, ktorý bol sfalšovaný "pod tlakom priamo z Londýna". Cieľom provokácie bolo "vyprovokovať USA, aby uskutočnili raketové útoky na Sýriu", uviedol Konašenkov.