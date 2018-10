Británia odmietla žiadosti Ruska ohľadom kauzy Skripaľ

Podľa agentúry TASS Kurennoj spresnil, že oficiálne odmietnutie žiadosti Ruska o právnu pomoc v kauze Skripaľ prišlo v stredu prostredníctvom diplomatických kanálov.

Moskva 4. októbra (TASR) - Britské ministerstvo vnútra odmietlo poskytnúť Rusku právnu pomoc v trestnom konaní, ktoré sa týka pokusu o otrávenie bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije. Oznámil to vo štvrtok v Moskve hovorca generálneho prokurátora Ruskej federácie Alexandr Kurennoj.



Podľa agentúry TASS Kurennoj spresnil, že oficiálne odmietnutie žiadosti Ruska o právnu pomoc v kauze Skripaľ prišlo v stredu prostredníctvom diplomatických kanálov.



Táto situácia svedčí o tom, že "britské orgány činné v trestnom konaní zatiaľ nie sú naladené na konštruktívny dialóg s Ruskom" v tomto prípade, konštatoval Kurennoj.



Dodal, že vo formulácii britského odmietnutia badať, že "naše vzájomné vzťahy prechádzajú z právnej sféry do politickej a celý proces sa politizuje".



Kurennoj spresnil, že Británia doteraz nereagovala na žiadnu z doterajších žiadostí Ruska o právnu pomoc v kauze Skripaľ. Vždy "nastalo hrdé mlčanie", uviedol Kurennoj. Dodal, že reakcia zo stredy je tak vôbec prvá a odmietavá.



Podľa Kurenného ruská prokuratúra a vyšetrovatelia by chceli posúdiť kauzu Skripaľ z právneho hľadiska, no k ruskej generálnej prokuratúre "sa dostávajú len silné reči britskej strany, ale žiadne fakty".



Tento prístup Británie označil Kurennoj za veľmi zvláštny - o to viac, že Rusko vždy odpovedá na žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Na niektoré z nich Rusko síce reagovalo odmietnutím, ale vždy sa tak dialo v odôvodnených prípadoch.