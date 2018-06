Odstraňovanie následkov útoku na Skripaľovcov stálo 7,5 milióna libier

Tamojší policajný náčelník Angus Macpherson uviedol, že jeho oddelenie by situáciu nezvládlo bez pomoci dovedna 1230 policajtov z iných oblastí.

Londýn 5. júna (TASR) - Tri mesiace po tom, ako v anglickom meste Salisbury otrávili bývalého dvojitého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, sa k povinnostiam vo svojich mestách vracajú policajti z dovedna 40 oblastí v Anglicku i Walese, ktorí kolegom v Salisbury pomáhali.



Polícia v anglickom grófstve Wiltshire, do ktorého patrí i Salisbury, v pondelok informovala, že na vyrovnávanie sa s dôsledkami otravy Skripaľovcov v Salisbury minula približne 7,5 milióna libier (8,54 milióna eur). Tamojší policajný náčelník Angus Macpherson podľa agentúry AP uviedol, že jeho oddelenie by situáciu nezvládlo bez pomoci dovedna 1230 policajtov z iných oblastí.



Macpherson dodal, že pomoc týchto policajtov v meste už nie je potrebná, keďže niektoré dekontaminované miesta sa už vracajú do rúk svojich majiteľov a na tých zvyšných hliadkujú príslušníci súkromných bezpečnostných služieb.



Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Obaja boli následne celé týždne hospitalizovaní v kritickom stave, no ich stav sa napokon zlepšil, pričom najskôr z nemocnice prepustili Juliju a nedávno i Sergeja Skripaľa.



Británia z útoku na Skripaľovcov, pri ktorom bola podľa nej použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Kauza vyvolala roztržku medzi Ruskom a Britániou a jej spojencami a viedla k najväčšiemu vzájomnému vyhosteniu diplomatov od čias studenej vojny.