Odstúpil námestník šéfa britskej diplomacie Alan Duncan

Londýn 22. júla (TASR) - Námestník britského ministra zahraničných vecí Alan Duncan odstúpil v pondelok zo svojej funkcie. Televízia Sky News zdôraznila, že sa tak stalo pred očakávaným nástupom Borisa Johnsona na post britského premiéra.



Sir Duncan sa vzdal svojej funkcie v deň, keď sa končí korešpondenčné hlasovanie členov strany o novom straníckom šéfovi, ktorý sa súčasne stane aj novým premiérom.



Favoritom súboja je Johnson, ktorý v prieskumoch vedie nad súčasným ministrom zahraničných vecí Jeremym Huntom. Výsledky hlasovania majú oficiálne oznámiť v utorok 23. júla.



Podľa novín The Times Alan Duncan, ktorý je považovaný za stúpenca EÚ, odovzdal svoj rezignačný list v pondelok dopoludnia. Bezprostredne nebolo k dispozícii Duncanovo vyjadrenie, v ktorom by uviedol dôvody svojho rozhodnutia.



Duncan nedávno kritizoval Johnsona za to, že nepodržal britského veľvyslanca, ktorého vyjadrenia z uniknutých diplomatických depeší rozhorčili amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Boris Johnson, predpokladaný nástupca odchádzajúcej premiérky Theresy Mayovej, trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí odísť z Európskej únie 31. októbra 2019, či už s dohodou alebo bez dohody.



Svoj úmysel odísť z funkcie v prípade, že sa novým premiérom stane Johnson, už v nedeľu avizovali britský minister financií Philip Hammond a minister spravodlivosti David Gauke. Obaja zdôraznili, že nebudú môcť pôsobiť vo vláde, ktorá bude presadzovať brexit bez dohody.