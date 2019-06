Británia opustí EÚ 31. októbra s dohodou alebo bez nej, tvrdí Johnson

Premiérka Theresa Mayová plánuje v piatok 7. júna odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany po tom, ako sa jej nepodarilo uskutočniť brexit načas - 29. marca.

Londýn 3. júna (TASR) - Boris Johnson, súčasný favorit na nového britského premiéra, prisľúbil v prípade svojho zvolenia vyviesť krajinu z Európskej únie 31. októbra s dohodou alebo bez nej. V pondelok to uviedol vo videu zverejnenom na Twitteri.



Ako pripomenula agentúra Reuters, premiérka Theresa Mayová plánuje v piatok 7. júna odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany po tom, ako sa jej nepodarilo uskutočniť brexit načas (29. marca). V úrade predsedníčky vlády zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra.



Johnson, zástanca tvrdého brexitu a bývalý minister zahraničných vecí, je považovaný za favorita medzi doposiaľ 13 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú.



"Ak budem zvolený, odídeme (z EÚ) 31. októbra, s dohodu alebo bez nej," povedal Johnson vo videu, ktorým odštartoval svoju internetovú kampaň.



Video, ktoré zahŕňa rozhovory Johnsona s voličmi vrátane monológu predneseného priamo do kamery, je jeho prvým zverejneným videom v boji o lídersky post Konzervatívnej strany.



O tom, kto nahradí Mayovú, budú rozhodovať poslanci a členovia vládnej Konzervatívnej strany; proces výberu sa začne 10. júna. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.



"Znížte niektoré dane a získate viac peňazí," povedal tiež Johnson vo videu, zatiaľ čo vyzýval na väčšie investície do vzdelávania, infraštruktúry a zdravotnej starostlivosti.