Ozzy Osbourne venoval smrteľne chorému spoluhráčovi platinové platne

Londýn 21. januára (TASR) - Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne venoval svoje platinové platne bývalému spoluhráčovi Leemu Kerslakovi, ktorý si ich prial vlastniť predtým, ako zomrie, keďže je smrteľne chorý.



Kerslake, ktorý bol bubeníkom na Osbournových prvých dvoch sólových albumoch Blizzard of Ozz (1980) a Diary of a Madman (1981), v decembri minulého roku vyhlásil, že má rakovinu v záverečnom štádiu. Jedným z jeho posledných želaní bolo, aby dostal platinové platne nahrávok, na ktorých pracoval.



Osbourne mu dané platne poslal, informuje magazín New Musical Express (NME). Bývalý frontman skupiny Black Sabbath to oznámil na sociálnych sieťach.



Kerslake, ktorý spolu s hráčom na basovú gitaru Bobom Daisleyom neúspešne zažaloval Osbourna a jeho manželku Sharon za nevyplácanie tantiém z oboch inkriminovaných albumov, v rozhovore pre časopis The Metal Voice v decembri uviedol, že tento súdny spor ho "zruinoval".



Mená Kerslaka ani Daisleyho neboli na platni Diary of a Madmen uvedené; namiesto nich sa tam objavili mená ich náhradníkov Tommyho Aldridgea a Rudyho Sarza.