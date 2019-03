Otec tínedžerky z IS žiada, aby jej neodobrali britské občianstvo

Podľa neho by ju mali potrestať v Spojenom kráľovstve, ak ju usvedčia zo spáchania nejakého zločinu.

Dháka 6. marca (TASR) - Otec britskej tínedžerky s bangladéšskymi koreňmi Shamimy Begumovej, ktorá ušla do Sýrie a pridala sa k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), žiada, aby jeho dcére neodobrali britské občianstvo. Podľa neho by ju mali potrestať v Spojenom kráľovstve, ak ju usvedčia zo spáchania nejakého zločinu, informovala v stredu agentúra AP.



Begumovej otec Ahmed Ali (66) v utorkovom rozhovore pre agentúru AP uviedol, že bude aj naďalej žiadať britskú vládu, aby jeho dcére umožnila návrat do krajiny a nezbavila ju britského občianstva.



"Moje dcéra mala len 15 rokov, keď ušla, a ešte nebola duševne vyzretá," povedal Ali, ktorý žije v severovýchodnej časti Bangladéša so svojou druhou manželkou. Shamima je jeho dcéra z prvého manželstva a narodila sa a vyrastala v Spojenom kráľovstve. Do Sýrie odišla v roku 2015 a v súčasnosti sa pokúša vrátiť do Británie.



Ahmed Ali v tejto súvislosti kritizoval britské úrady za to, že nedokážu náležite riešiť prípady mladých ľudí, ktorí ušli z krajiny s cieľom pripojiť sa k Islamskému štátu (IS).



Britský minister vnútra Sajid Javid Begumovej odobral občianstvo aj napriek svojmu vyhláseniu, že neurobí rozhodnutie, na základe ktorého by nejaká osoba zostala bez štátnej príslušnosti. Begumovej rodina trvá na tom, že ich dcéra nemá dvojité britsko-bangladéšske občianstvo. Celý prípad musí ešte prerokovať súd.



Shamima Begumová ušla z východného Londýna vo veku 15 rokov spolu s dvoma kamarátkami. Dievčatá odcestovali do Sýrie, kde sa v roku 2015 vydali sa bojovníkov IS. Bolo to v období, keď džihádisti prostredníctvo internetu získali množstvo ľahko ovplyvniteľných mladých ľudí, pripomína AP.



Begumová, teraz 19-ročná, sa znova objavila v utečeneckom tábore v Sýrii a nedávno novinárom povedala, že sa chce vrátiť domov. Neprejavila však ľútosť nad svojím spolčením s džihádistami, čo vyvolalo v Británii vlnu kritiky.



Shamima sa medzičasom vydala za Holanďana, ktorý chce, aby spolu s ich novonarodeným synom prišla do Holandska. Zatiaľ nie je jasné, či sa počas pobytu v Sýrii dopustila nejakého zločinu.



Celý prípad poukazuje dilemu, pred ktorou stoja mnohé európske krajiny: či umožniť džihádistom a prívržencom IS vrátiť sa domov, alebo im návrat znemožniť.