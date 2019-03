Pasažierov a posádku letu Virgin Atlantic dali do karantény

Jeden pasažier na Twitteri napísal, že cestujúci boli všetci na výletnej lodi v Karibiku a že podľa predpokladu má choroba pôvod práve na lodi, a nie v lietadle.

Londýn 6. marca (TASR) - Všetkých pasažierov a posádku charterového letu britskej spoločnosti Virgin Atlantic z ostrovného štátu Barbados do Londýna museli dať v stredu po prílete do karantény, pretože na palube sa rozšírila choroba. Informovali o tom samotné aerolínie, ktoré citovala tlačová agentúra AP.



Cestujúcich a členov posádky po pristátí lietadla v stredu ráno odviedli do prijímacieho centra neďaleko londýnskeho letiska Gatwick na lekársku prehliadku. Aerolínie vysvetlili, že "množstvo klientov na palube hlásilo, že sa zle cíti".



Jeden pasažier na Twitteri napísal, že cestujúci boli všetci na výletnej lodi v Karibiku a že podľa predpokladu má choroba pôvod práve na lodi, a nie v lietadle.



Pasažier dodal, že medzi príznakmi choroby bol aj silný kašeľ a zrejme ide o infekciu v hrudníku. Aerolínie v stredu tiež uviedli, že začali dôkladné vyšetrovanie okolností.