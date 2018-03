Británia: Po otrave exšpióna nehrozí verejnosti zdravotné riziko

Skripaľ s jeho dcérou jedli v reštaurácii Zizzi predtým, ako upadli do bezvedomia.

Londýn 11. marca (TASR) - Britské zdravotnícke úrady vyzvali návštevníkov reštaurácie a baru v anglickom meste Salisbury, kde nervovoparalytickou látkou otrávili bývalého ruského agenta a jeho dcéru, aby si svoje oblečenie oprali. Informovala o tom agentúra AP.



Výzva vládnej agentúry Public Health England (PHE) sa týka každého, kto sa v reštaurácii Zizzi alebo v bare The Mill nachádzal určité hodiny v nedeľu 4. marca a pondelok 5. marca. Skripaľ s jeho dcérou jedli v reštaurácii Zizzi predtým, ako upadli do bezvedomia.



V nedeľu polícia oznámila, že v tejto talianskej reštaurácii našla stopy jedu, ktorým bývalého agenta a jeho dcéru otrávili.



Vo vyhlásení PHE sa uvádza, že "zatiaľ nehrozí nikomu, kto mohol byť na niektorom z týchto miest, žiadne zdravotné riziko. Je však možné, ale nepravdepodobné, že akákoľvek látka, ktorá prišla do kontaktu s odevom alebo vecami, mohla byť prítomná v malým množstvách a pokožku kontaminovať. Po určitom čase môže opakovaný kontakt pokožky s kontaminovanými predmetmi predstavovať malé zdravotné riziko."



Podľa zdravotníckych úradov v súvislosti s týmto oznámením nehrozí verejnosti zvýšené zdravotné riziko. To naďalej podľa nich zostáva nízke.



Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli v nedeľu 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným centrom v Salisbury. Obaja sa stále nachádzajú v kritickom stave. Vo vážnom, nie však kritickom stave je aj policajt, ktorý sa Skripaľovi a jeho dcére pokúšal pomôcť. Okrem toho vyhľadalo v súvislosti s útokom nemocničné ošetrenie ďalších 21 ľudí.



Skripaľa v roku 2006 odsúdili v Rusku za špionáž pre Britániu na 13 rokov väzenia, v roku 2010 ho však v rámci americko-ruskej výmeny špiónov prepustili. Po svojom zatknutí v Moskve v decembri 2004 sa Skripaľ priznal, že ho v roku 1995 naverbovali britské špeciálne služby, ktorým poskytoval informácie o ruských agentoch v Európe, za čo dostal vyše 100.000 dolárov.