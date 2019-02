Británia podporí dohodu, ak nebude obsahovať írsku poistku, tvrdí Hunt

Minister zároveň dodal, že odložiť proces brexitu, teda vystúpenie Británie z EÚ, bez žiadnej dohody by bolo nezmyselné.

Varšava 14. februára (TASR) - Britskí zákonodarcovia určite podporia predloženú dohodu o brexite s EÚ, ak jej súčasťou nebude tzv. poistka - kontroverzné opatrenia týkajúce sa štátnych hraníc s Írskom. V rozhovore pre poľský denník Gazeta Wyborcza to uviedol britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.



"Súhlasím s tým, že v decembri bolo ťažké nájsť riešenie. Teraz je však jasné, že parlament podporí 'rozvodovú dohodu' v súčasnej podobe s výnimkou poistky," povedal Hunt v rozhovore, ktorý denník uverejnil vo štvrtok.



Hunt sa momentálne nachádza na medzinárodnej konferencii vo Varšave, ktorá sa začala v stredu, pripomenula agentúra Reuters.



"Ak zmeníme jednu vec - zmienený (colný) vstup (do krajiny), ktorý môže potenciálne zablokovať Spojené kráľovstvo v colnej únii bez možnosti odísť - zvyšná časť dohody získa podporu," povedal Hunt.



Minister zároveň dodal, že odložiť proces brexitu, teda vystúpenie Británie z EÚ, bez žiadnej dohody by bolo "nezmyselné".



V januári predseda Európskej rady Donald Tusk povedal, že pre britských politikov, ktorí robili kampaň za brexit bez nejakého plánu na jeho riadené, bezpečné uskutočnenie, existuje "v pekle špeciálne miesto".



Hunt sa zas domnieva, že v nebi existuje špeciálne miesto pre tých, čo rešpektujú demokraciu. "Brexit bol pre nás doteraz najväčšou skúškou demokracie," dodal v tejto súvislosti pre Gazetu Wyborczu.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú vo štvrtok hlasovať o brexitovej stratégii pre prípad, že nedôjde k dohode s Európskou úniou. Británia má euroblok opustiť 29. marca.