Polícia našla zdroj novičku, s ktorým manipuloval britský pár

Londýn 13. júla (TASR) - Britskí vedci potvrdili, že malá nádoba, s ktorou sa v anglickom meste Amesbury dostali do kontaktu muž a žena otrávení látkou typu novičok, obsahovala veľmi silnú dávku tejto nervovoparalytickej látky. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na Metropolitnú políciu.



Žena, ktorú polícia identifikovala ako 44-ročnú Dawn Sturgessovú, v nemocnici v nedeľu otrave podľahla. Jej partner Charlie Rowley (45) bol po otrave v Amesbury na juhovýchode Anglicka v kritickom stave, ale neskôr sa z bezvedomia prebral.



Metropolitná polícia v piatok uviedla, že malú nádobu, ktorú našli v stredu počas prehliadky v Rowleyho dome, vedci laboratórne otestovali a potvrdili, že obsahovala látku novičok.



Polícia naďalej zisťuje, odkiaľ sa nádoba vzala a ako sa do Rowleyho domu dostala. Polícia dosiaľ nevie, či ide o rovnaký druh látky typu novičok, ktorá sa použila pri otrave ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije 4. marca v meste Salisbury. To majú potvrdiť ďalšie testy.