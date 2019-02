Britská polícia podozrieva z otravy Skripaľa ďalších dvoch Rusov

Tí sa údajne po Británii presúvali oddelene od ostatných podozrivých a ich rola v akcii Skripaľ bola oveľa menej významná.

Londýn 8. februára (TASR) - Britská polícia sa domnieva, že do pokusu o otrávenie bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije môže byť zapletených päť ruských občanov. Vo štvrtok o tom informoval britský denník Daily Mail.



Denník s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj uviedol, že britská polícia v priebehu niekoľkých týždňov predloží dôkazy o účasti ďalších dvoch Rusov. Tí sa po Británii presúvali oddelene od ostatných podozrivých a ich rola v "akcii Skripaľ" bola "oveľa menej" významná.



Z pokusu o Skripaľovu vraždu obvinil Londýn dvojicu ruských občanov Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, ktorí sú podľa zistení investigatívnych médií príslušníkmi ruskej vojenskej rozviedky GRU. Médiá neskôr zistili, že ich pravé mená sú Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.



Koncom septembra britské médiá oznámili, že britská polícia identifikovala aj tretieho podozrivého z otravy Skripaľovcov. Má ísť o ruského občana menom Sergej Fedotov.



Pravé meno tohto muža nie je zatiaľ známe, poznamenal britský denník The Sun. Podľa neho je možné, že tento muž sa ešte stále nachádza na území Británie.



Skripaľovci sa terčom útoku stali vlani 4. marca. Otravu prežili a momentálne žijú na neznámom mieste, napísali nedávno britské médiá.



Britské úrady neskôr identifikovali jed použitý pri útoku na Skripaľovcov ako nervovoparalytickú látku novičok a britská premiéra Theresa Mayová vyhlásila, že pokus o Skripaľovu likvidáciu bol "takmer isto" schválený ruským vedením.



Ruská strana kategoricky odmietla všetky špekulácie v tomto smere a poukázala na to, že v Sovietskom zväze ani v Rusku nikdy neexistovali programy na vývoj takejto látky.



Okrem Skripaľovcov a policajta Nicka Baileyho prišli do kontaktu s látkou podobnou novičku vlani v júni aj Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, ktorá otrave podľahla. Pár žil v meste Amesbury, ktoré leží v grófstve Wiltshire približne 12 kilometrov severne od Salisbury.