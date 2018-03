Británia posudzuje ruskú žiadosť o prístup k Juliji Skripaľovej

Skripaľovcov po útoku previezli v kritickom stave do nemocnice, kde sú už takmer štyri týždne.

Londýn/Moskva 31. marca (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí posudzuje žiadosti od ruského veľvyslanectva v Londýne, ktoré chce získať prístup svojich konzulárnych úradníkov k ruskej občianke Juliji Skripaľovej. Britský rezort dodal, že pri posudzovaní ruskej žiadosti berie do úvahy aj práva a želanie samotnej Skripaľovej.



Juliju Skripaľovú a jej otca Sergeja, bývalého agenta ruskej rozviedky GRU, našli 4. marca v bezvedomí pred obchodnom centrom v anglickom meste Salisbury.



Podľa Británie išlo o útok neznámych páchateľov, pri ktorom s vysokou pravdepodobnosťou použili látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze.



Britské médiá vo štvrtok informovali, že zdravotný stav Julije Skripaľovej sa rýchlo zlepšuje. Spravodajská stanica BBC informovala, že Skripaľová je už pri vedomí a komunikuje. "Na liečbu reagovala dobre, stále však 24 hodín denne dostáva odbornú klinickú starostlivosť," uviedli podľa BBC miestni lekári.



Jej otec, Sergej Skripaľ, zostáva naďalej v kritickom, no stabilizovanom stave.