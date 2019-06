Británia pozastavila povolenia na vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Britské zákony neumožňujú export zbraní do krajín, kde existuje zreteľné riziko ich použitia a závažného porušenia medzinárodného humanitárneho práva.

Londýn 20. júna (TASR) - Britská vláda vo štvrtok oznámila, že pozastaví udeľovanie nových povolení na predaj zbraní do Saudskej Arábie a jej spojencom, ktoré by mohli byť použité vo vojenskom konflikte v Jemene. Informovala o tom agentúra AFP.



Britský minister medzinárodného obchodu Liam Fox oznámil toto rozhodnutie v parlamente po tom, ako britský súd nariadil vláde, aby vzhľadom na humanitárny aspekt tento predaj "znovu zvážila".



Britské zákony neumožňujú export zbraní do krajín, kde existuje "zreteľné riziko" ich použitia a závažného porušenia medzinárodného humanitárneho práva".



Andrew Smith z hnutia Kampaň proti obchodu so zbraňami, ktoré na súde iniciovalo konanie voči britskej vláde, vyhlásil, že "nikdy sa nemala dostať na súd výzva, aby vláda dodržiavala svoje vlastné pravidlá".



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba "krok od hladomoru".



Nemecká koaličná vláda schválila vlani v marci zákaz predaja zbraní do krajín podieľajúcich sa na konflikte v Jemene, ale umožnila realizáciu existujúcich kontraktov.



Tento krok spôsobil spory predovšetkým s Francúzskom a Britániou, s ktorými má Berlín mnoho spoločných projektov na dodávky zbraní, ale zapríčinil aj rozpory v rámci samotného nemeckého kabinetu.



Kritici navyše tvrdia, že zákazy sú neúčinné. Údaje, ktoré sa objavili minulý víkend, ukazujú, že obmedzenia vývozu do štátov, zúčastňujúcich sa na vojne v Jemene, sa v roku 2019 nedodržiavali.