Británia požiadala o analýzu vzoriek látky, ktorou otrávili Skripaľa

Londýn 17. marca (TASR) - Británia požiadala Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW) o preskúmanie vzorky nervovoparalytickej látky, ktorou otrávili v anglickom meste Salisbury bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa. Informovala o tom agentúra AP.



V piatkovom vyhlásení úradu britskej premiérky sa uvádza, že na OPCW, medzinárodnú organizáciu sídliacu v holandskom Haagu, sa obrátila samotná Theresa Mayová. Požiadala expertov OPCW, aby "overili analýzu nervovoparalytickej látky použitej pri útoku v Salisbury, ktorú si nechala vypracovať britská vláda", uvádza sa v oznámení Mayovej kancelárie.



Podľa Downing Street by mali už čoskoro do Británie pricestovať predstavitelia OPCW, aby si prevzali vzorky uvedenej látky.



Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pri obchodnom stredisku v anglickom meste Salisbury s príznakmi ťažkej otravy. Podľa britských expertov boli zrejme otrávení bojovou látkou novičok, ktorá bola vyvinutá v niekdajšom Sovietskom zväze.



Lídri Spojených štátov, Francúzska, Nemecka a Británie vydali vo štvrtok spoločné vyhlásenie, v ktorom pripísali Rusku zodpovednosť za otrávenie Skripaľa a jeho dcéry. Moskva však akúkoľvek účasť na tomto čine vehementne odmieta.



Rusko začalo v tejto veci aj vlastné vyšetrovanie. Prípadu sa ujal aj Vyšetrovací výbor Ruskej federácie, ktorý v piatok vyhlásil, že je pripravený spolupracovať na objasnení otravy Skripaľa. To isté platí aj ohľadne podozrivej smrti 68-ročného ruského podnikateľa Nikolaja Gluškova, ktorého telo našli v pondelok u neho doma v Londýne. Britská polícia vyšetruje smrť Gluškova ako vraždu.