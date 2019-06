Predseda Strany brexitu Farage sa stretol s Trumpom

Trump sa v utorok ešte pred Farageom stretol i s Mayovou, ktorú okrem iného pochválil práve za spôsob, akým pristupovala k brexitu a tiež skonštatoval, že s EÚ dosiahla dobrú dohodu o vystúpení.

Londýn 4. júna (TASR) - Predseda britskej Strany brexitu (BP) a europoslanec Nigel Farage sa v utorok v Londýne stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý je na oficiálnej návšteve Británie. Farage následne na Twitteri označil schôdzku s Trumpom za "dobrú". K stretnutiu dvojice došlo v sídle amerického veľvyslanca, informovala agentúra AP.



"Dobré stretnutie s prezidentom Trumpom - on skutočne verí v brexit a návštevou Londýna je nadšený," napísal Farage, politik, ktorý sa roky zasadzoval za brexit a ktorý je tiež jedným z Trumpových najprominentnejších britských podporovateľov. Samotný Trump v minulosti nazval Faragea svojim priateľom, píše AP.



Farageova novozaložená Strana brexitu (BP) sa stala v Británii jednoznačným víťazom májových volieb do Európskeho parlamentu (EP). AP pripomína, že Farage kritizoval dohodu o brexite, ktorú dosiahla vláda odchádzajúcej britskej premiérky Theresy Mayovej s EÚ, a tvrdí, že Británia by mala z Únie vystúpiť bez dohody.



Trump sa v utorok ešte pred Farageom stretol i s Mayovou, ktorú okrem iného pochválil práve za spôsob, akým pristupovala k brexitu a tiež skonštatoval, že s EÚ dosiahla dobrú dohodu o vystúpení.



Trumpova trojdňová návšteva Británie sa koná len niekoľko dní pred tým, ako Mayová 7. júna odstúpi z funkcie predsedníčky svojej Konzervatívnej strany a následne sa vzdá aj postu premiérky. Mayová sa tak rozhodla po tom, ako sa jej v britskom parlamente opakovane nepodarilo získať podporu pre zmienenú brexitovú dohodu.



Po Británii navštívi americký prezident 5. júna Írsko, kde sa má stretnúť s írskym premiérom Leom Varadkarom. O deň neskôr, 6. júna, zavíta Trump do Francúzska na spomienkové slávnosti k zmienenému 75. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii, pričom stretnúť by sa mal i s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.