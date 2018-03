Premiérka Mayová vylúčila ďalšie referendum o brexite

Británia opustí Európsku úniu podľa plánu 19. marca 2019, zdôraznila Mayová v rozhovore zverejnenom v sobotu v nemeckom denníku Die Welt.

Berlín 3. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová kategoricky vylúčila konanie druhého referenda o brexite s tým, že neúspešné implementovanie rozhodnutia z prvého referenda by poškodilo verejnú dôveru v politikov.



Británia opustí Európsku úniu podľa plánu 19. marca 2019, zdôraznila Mayová v rozhovore zverejnenom v sobotu v nemeckom denníku Die Welt. Podľa nej s ňou súhlasí prevažná väčšina britských zákonodarcov.



Agentúra DPA však pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky sa podpora pre brexit znižuje a predseda Európskej rady Donald Tusk a šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker dali jasne najavo, že by uvítali, ak by Británia v EÚ ostala.



Briti hlasovali za brexit v júni 2016 v referende v pomere hlasov 52 ku 48 percentám. Odvtedy táto záležitosť dominuje vnútornej politike.



Mayová v piatkovom prejave vylúčila existujúce obchodné dohody, napríklad medzi EÚ a Kanadou či Nórskom, ako modely pobrexitového vzťahu Londýna s Bruselom. V rozhovore pre Die Welt tiež naznačila, že Británia by mohla s Úniou dosiahnuť novú colnú dohodu.