Mayová odporučila Corbynovi, aby odstúpil z čela labouristov

Britská premiérka Theresa Mayová odchádza zo svojho sídla na Downing Street 10 v Londýne na pravdepodobne posledné rokovanie parlamentu vo funkcii premiérky 24. júla 2019. Theresa Mayová by mala dnes podať demisiu kráľovnej Alžbete II., ktorá následne vymenuje do funkcie premiéra Borisa Johnsona.

Poslanci Demokratickej unionistickej strany (DUP), liberálnych demokratov a Konzervatívnej strany Mayovej pri odchode zo snemovne tlieskali v stoji.

Londýn 24. júla (TASR) - Odchádzajúca britská premiérka Theresa Mayová absolvovala v Dolnej snemovni britského parlamentu svoje posledné interpelácie vo funkcii šéfky vládneho kabinetu. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Mayová poslancom povedala, že neskôr popoludní navštívi kráľovnú Alžbetu II. a oficiálne odstúpi z funkcie. Následne bude pôsobiť ako poslankyňa Dolnej snemovne britského parlamentu za mesto Maidenhead.



Vodcovi opozičnej Labouristickej strany Jeremymu Corbynovi, ktorý ju v snemovni kritizoval za nesplnenie viacerých bodov volebného programu Konzervatívnej strany najmä v sociálnej oblasti, odchádzajúca britská premiérka povedala, že by ju možno v jej rozhodnutí odísť z čela strany mal nasledovať.



"Ako líderka strany, ktorá akceptovala, že nadišiel jej čas, možno nadišiel čas, aby aj on urobil to isté," odkázala Mayová v parlamente Corbynovi, ktorý spochybnil aj mandát nového lídra Konzervatívnej strany a budúceho premiéra Borisa Johnsona.



Johnsonov mandát je podľa Corbyna slabý preto, že ho nezískal v parlamentných voľbách, ale vo vnútrostraníckom hlasovaní konzervatívcov, v ktorom ho podporilo necelých 100.000 členov strany.



Členovia Konzervatívnej strany sa v hlasovaní poštou rozhodovali medzi dvoma kandidátmi na svojho lídra, ktorými boli bývalý šéf britskej diplomacie a niekdajší starosta Londýna Boris Johnson a minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.



Na vnútrostraníckom korešpondenčnom hlasovaní, ktoré sa konalo od 6. do 22. júla, sa zúčastnilo 87,4 percenta zo 160.000 členov Konzervatívnej strany. Za Johnsonovho protikandidáta Jeremyho Hunta hlasovalo 46.656 konzervatívcov, Johnsonovi dalo svoj hlas 92.153 členov strany.